Оккупанты в Керчи опубликовали памятки для жителей на случай обстрела.

Как сообщает крымский ТГ-канал "Крымский ветер", жителей города просят не паниковать и действовать согласно инструкции.

"Администрация" просит горожан быть осторожными и подготовленными к развитию событий.

"Жителей города просят не паниковать и действовать по инструкции. Администрация просит горожан быть готовыми к террористическому акту, быть осторожными, подготовленными к любому развитию событий. Очень интересно", – подписали фото авторы публикации.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв в многоквартирном доме, где проживает коллаборант Бойко.

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, на территории неподконтрольного города прогремел сильный взрыв в многоквартирном доме, где проживает местный топ-коллаборант.

По его словам, в пятницу утром, 11 ноября, прогремел взрыв в многоквартирном доме, где проживает коллаборант Андрей Бойко.

"Еще фото с места подрыва коллаборанта Бойко. Оккупанты в своих помойках уже подтвердили, что он контужен и сейчас находится в больнице", — сообщили журналисты "РИА Мелитополь", публикуя фотографии с места инцидента.

Напомним, погиб херсонский коллаборант Стремоусов: первые подробности.

Также напомним, что в Пентагоне рассказали об огромніх потерях россии в войне против Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты оказались в ловушке - правда ли, что ВСУ пошли в наступление на Херсонском направлении.