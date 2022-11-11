Как сообщает крымский ТГ-канал "Крымский ветер", жителей города просят не паниковать и действовать согласно инструкции.
"Администрация" просит горожан быть осторожными и подготовленными к развитию событий.
"Жителей города просят не паниковать и действовать по инструкции. Администрация просит горожан быть готовыми к террористическому акту, быть осторожными, подготовленными к любому развитию событий. Очень интересно", – подписали фото авторы публикации.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв в многоквартирном доме, где проживает коллаборант Бойко.
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Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, на территории неподконтрольного города прогремел сильный взрыв в многоквартирном доме, где проживает местный топ-коллаборант.
По его словам, в пятницу утром, 11 ноября, прогремел взрыв в многоквартирном доме, где проживает коллаборант Андрей Бойко.
"Еще фото с места подрыва коллаборанта Бойко. Оккупанты в своих помойках уже подтвердили, что он контужен и сейчас находится в больнице", — сообщили журналисты "РИА Мелитополь", публикуя фотографии с места инцидента.
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Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты оказались в ловушке - правда ли, что ВСУ пошли в наступление на Херсонском направлении.