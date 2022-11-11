Как сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости", Песков таже ответил на вопрос журналистов, не считают ли в Кремле унизительным уход из Херсона.
"Конфликт на Украине, я бы здесь в данном случае сказал, с нашей точки зрения, – специальную военную операцию - на Украине можно завершить после достижения ее целей.
Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно, но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны".
Песков также заявил, что в Кремле не считают унизительным уход из Херсона.
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К слову, оккупанты в Керчи опубликовали памятки для жителей на случай обстрела.
Как сообщает крымский ТГ-канал "Крымский ветер", жителей города просят не паниковать и действовать согласно инструкции.
"Администрация" просит горожан быть осторожными и подготовленными к развитию событий.
"Жителей города просят не паниковать и действовать по инструкции. Администрация просит горожан быть готовыми к террористическому акту, быть осторожными, подготовленными к любому развитию событий. Очень интересно", – подписали фото авторы публикации.
Напомним, погиб херсонский коллаборант Стремоусов: первые подробности.
Также напомним, что в Пентагоне рассказали об огромніх потерях россии в войне против Украины.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты оказались в ловушке - правда ли, что ВСУ пошли в наступление на Херсонском направлении.