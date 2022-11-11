В Харькове дети прямо на улице пострадали от неизвестной взрывчатки - их срочно госпитализировали.

Как сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, взрыв произошел 11 ноября в Салтовском районе Харькова.

На взрывном устройстве подорвались два мальчика 15 и 12 лет.

Возле дома дети нашли неизвестный предмет. В результате взрыва дети получили осколочные ранения и были госпитализированы в больницу.

Врачи оказывают детям всю необходимую медпомощь.

«В очередной раз призываю всех помнить о минной опасности на всей территории Харьковской области. Ни в коем случае нельзя трогать неизвестные предметы. В случае обнаружения таких предметов необходимо сразу вызвать на место соответствующие службы по номерам 112, 101 или 102», — сообщил Синегубов.

Ранее сообщалось, что в Днепре 18-летний парень прямо на улице пострадал от разрыва снаряда - у юноши множественные огнестрельные осколочные ранения и переломы.

Об этом рассказал главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко.

"Каждую ночь испытание нервов в Мечникова. Никита, 18 лет, гражданский, студент. Прямо на улице получил ранение от взрыва снаряда", – написал Рыженко в Facebook.

Родители и сестра парня всю ночь провели возле операционной.

"Мать, отец и сестра под операционной всю ночь рыдали. В восемь утра Владимир Дубина закончил с хирургами операцию. Уставший, опаздывающий на оперативку, был счастлив, что спас еще одну молодую жизнь. Переполнены реанимации Мечникова, которые сегодня дают шанс воскреснуть", – написал врач.

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