Как сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, взрыв произошел 11 ноября в Салтовском районе Харькова.
На взрывном устройстве подорвались два мальчика 15 и 12 лет.
Возле дома дети нашли неизвестный предмет. В результате взрыва дети получили осколочные ранения и были госпитализированы в больницу.
Врачи оказывают детям всю необходимую медпомощь.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Жене Остапчука неожиданно поплохело перед отъездом из Украины: "Очень вовремя..."
Второй фронт: политик Дмитрий Спивак сообщил, что необходимо сделать, чтобы Украина развивалась
В Генштабе ВСУ сказали, что думают о "линии Вагнера": и намекнули на сюрприз для оккупантов
"Такой счастливый": экс-"Холостяк" Макацария не сдержал чувства рядом с молоденькой женой
«В очередной раз призываю всех помнить о минной опасности на всей территории Харьковской области. Ни в коем случае нельзя трогать неизвестные предметы. В случае обнаружения таких предметов необходимо сразу вызвать на место соответствующие службы по номерам 112, 101 или 102», — сообщил Синегубов.
Ранее сообщалось, что в Днепре 18-летний парень прямо на улице пострадал от разрыва снаряда - у юноши множественные огнестрельные осколочные ранения и переломы.
Об этом рассказал главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко.
"Каждую ночь испытание нервов в Мечникова. Никита, 18 лет, гражданский, студент. Прямо на улице получил ранение от взрыва снаряда", – написал Рыженко в Facebook.
Родители и сестра парня всю ночь провели возле операционной.
"Мать, отец и сестра под операционной всю ночь рыдали. В восемь утра Владимир Дубина закончил с хирургами операцию. Уставший, опаздывающий на оперативку, был счастлив, что спас еще одну молодую жизнь. Переполнены реанимации Мечникова, которые сегодня дают шанс воскреснуть", – написал врач.
Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.
Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.