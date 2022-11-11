Херсонский журналист Константин Рыженко публикует фото, на которых видно, как возле здания Херсонской ОГА появился флаг Украины.
Сообщается, что на площади собираются люди с украинской символикой.
"Херсон, сейчас!!!! Люди встречают ВСУ", - написал Рыженко.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Украинский флаг уже в центре Херсона: жители рассказали, что происходит в городе и как ведут себя оккупанты
Маленькому сыну Павлика стало хуже, жена музыканта поделилась переживаниями: "Как это все выдержать"
«Ехал со дня рождения»: погиб экс-нардеп, который был фанатом Путина
"Идут консультации США и россии": Путин якобы готовится передать власть, а кандидат уже согласован
Также журналист опубликовал фото якобы из Шуменского района Херсона.
По состоянию на 13:40 нет официальной информации о том, что ВСУ освободили город Херсон.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в течение ночи выводили из оккупированного Херсона свои подразделения.
Также сообщается, что в центре Херсона появился украинский флаг.
В свою очередь военный эксперт Александр Коваленко сообщает, что Херсон продолжает удивлять трофеями.
«ВСУ затрофеили очень редкую БМП-1АМ "Басурманин". Это модернизация БМП-1 2018 с БМ от БТР-82А и двигателем УТД-20С1 на 300 л.с. Штучный продукт!», - сообщил Коваленко в своем телеграм-канале.
По его словам, известно о 14 уничтоженных таких ББМ и 4 трофейных.
Напомним, в центр Херсона уже вернулся флаг Украины.
Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.