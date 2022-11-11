Украинские телеграм-каналы публикуют фото из Херсона, где люди с украинскими флагами ждут ВСУ.

Херсонский журналист Константин Рыженко публикует фото, на которых видно, как возле здания Херсонской ОГА появился флаг Украины.

Сообщается, что на площади собираются люди с украинской символикой.

"Херсон, сейчас!!!! Люди встречают ВСУ", - написал Рыженко.

Также журналист опубликовал фото якобы из Шуменского района Херсона.

По состоянию на 13:40 нет официальной информации о том, что ВСУ освободили город Херсон.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в течение ночи выводили из оккупированного Херсона свои подразделения.

Также сообщается, что в центре Херсона появился украинский флаг.

В свою очередь военный эксперт Александр Коваленко сообщает, что Херсон продолжает удивлять трофеями.

«ВСУ затрофеили очень редкую БМП-1АМ "Басурманин". Это модернизация БМП-1 2018 с БМ от БТР-82А и двигателем УТД-20С1 на 300 л.с. Штучный продукт!», - сообщил Коваленко в своем телеграм-канале.

По его словам, известно о 14 уничтоженных таких ББМ и 4 трофейных.

Напомним, в центр Херсона уже вернулся флаг Украины.

Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.