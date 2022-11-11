На Закарпатье мужчина отрицал агрессию россии против Украины и оправдывал действия кремля.

27-летний житель Закарпатья в соцсетях поддерживал действия армии рф и отрицал вооруженную агрессию россии против Украины.

«Агитатор распространял месседжи о «принадлежности» добровольческих батальонов ВСУ к «неонацистским» организациям, называл преступления российских военных «постановкой киевского режима», – заявили в СБУ.

Во время обыском по месту жительтва мужчины, правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами преступной деятельности против государственной безопасности Украины.

Мужчине объявили подозрение в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии рф против Украины.

К слову, СБУ нейтрализовала диверсантов ФСБ, которые разведывали пункты дислокации и перемещения украинских войск.

Так, вражеская ДРГ разведывала перемещения украинских войск на территории Киева и в приграничных районах северо-востока Украины.

Группа диверсантов была сформирована кадровым сотрудником ФСБ для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Украины.

В составе группы был житель Сумской области, которого после начала полномасштабной войны завербовали российские спецслужбы.

По местам жительства злоумышленников обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами конспиративной переписки с представителем ФСБ.

Фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям: ч. 2 ст. 111 (госизмена, совершонная в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о ВСУ).

Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.

Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.