27-летний житель Закарпатья в соцсетях поддерживал действия армии рф и отрицал вооруженную агрессию россии против Украины.
«Агитатор распространял месседжи о «принадлежности» добровольческих батальонов ВСУ к «неонацистским» организациям, называл преступления российских военных «постановкой киевского режима», – заявили в СБУ.
Во время обыском по месту жительтва мужчины, правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами преступной деятельности против государственной безопасности Украины.
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Мужчине объявили подозрение в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии рф против Украины.
К слову, СБУ нейтрализовала диверсантов ФСБ, которые разведывали пункты дислокации и перемещения украинских войск.
Так, вражеская ДРГ разведывала перемещения украинских войск на территории Киева и в приграничных районах северо-востока Украины.
Группа диверсантов была сформирована кадровым сотрудником ФСБ для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Украины.
В составе группы был житель Сумской области, которого после начала полномасштабной войны завербовали российские спецслужбы.
По местам жительства злоумышленников обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами конспиративной переписки с представителем ФСБ.
Фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям: ч. 2 ст. 111 (госизмена, совершонная в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о ВСУ).
Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.
Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.