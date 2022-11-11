Состоялся очередной обмен - удалось вернуть домой 45 украинских защитников и тела двух погибших воинов.

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, среди вернувшихся в Украину военных есть солдаты и сержанты.

"Состоялся очередной обмен - удалось освободить 45 воинов ВСУ. Среди них солдаты и сержанты, которые в боях защищали наше государство. Также удалось вернуть два тела погибших защитников.

Мы вернем домой всех украинцев", - добавил глава ОП.

К слову, телеграм-каналы активно публикуют фото из Херсона, где люди с украинскими флагами ждут ВСУ.

Херсонский журналист Константин Рыженко публикует фото, на которых видно, как возле здания Херсонской ОГА появился флаг Украины.

Сообщается, что на площади собираются люди с украинской символикой.

"Херсон, сейчас!!!! Люди встречают ВСУ", - написал Рыженко.

Также журналист опубликовал фото якобы из Шуменского района Херсона.

По состоянию на 13:40 нет официальной информации о том, что ВСУ освободили город Херсон.

Напомним, в центр Херсона уже вернулся флаг Украины.

Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.