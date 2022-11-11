Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, среди вернувшихся в Украину военных есть солдаты и сержанты.
"Состоялся очередной обмен - удалось освободить 45 воинов ВСУ. Среди них солдаты и сержанты, которые в боях защищали наше государство. Также удалось вернуть два тела погибших защитников.
Мы вернем домой всех украинцев", - добавил глава ОП.
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К слову, телеграм-каналы активно публикуют фото из Херсона, где люди с украинскими флагами ждут ВСУ.
Херсонский журналист Константин Рыженко публикует фото, на которых видно, как возле здания Херсонской ОГА появился флаг Украины.
Сообщается, что на площади собираются люди с украинской символикой.
"Херсон, сейчас!!!! Люди встречают ВСУ", - написал Рыженко.
Также журналист опубликовал фото якобы из Шуменского района Херсона.
По состоянию на 13:40 нет официальной информации о том, что ВСУ освободили город Херсон.
Напомним, в центр Херсона уже вернулся флаг Украины.
Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.