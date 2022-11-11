Оккупанты на юге, не успевшие сбежать от наступления ВСУ, пытаются замаскироваться под местных жителей.

Об этом 11 ноября сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

"Русня, не успевшая сбежать, переодевается в гражданскую одежду, форму выбрасывает и прячется по жилым домам. ВСУ уже совсем близко!" – говорится в сообщении.

Фото, очевидно, сделаны местными жителями, которые стали свидетелями бегства оккупантов.

К слову, телеграм-каналы активно публикуют фото из Херсона, где люди с украинскими флагами ждут ВСУ.

Херсонский журналист Константин Рыженко публикует фото, на которых видно, как возле здания Херсонской ОГА появился флаг Украины.

Сообщается, что на площади собираются люди с украинской символикой.

"Херсон, сейчас!!!! Люди встречают ВСУ", - написал Рыженко.

Также журналист опубликовал фото якобы из Шуменского района Херсона.

По состоянию на 13:40 нет официальной информации о том, что ВСУ освободили город Херсон.

Напомним, в центр Херсона уже вернулся флаг Украины.

Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.