Об этом 11 ноября сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.
"Русня, не успевшая сбежать, переодевается в гражданскую одежду, форму выбрасывает и прячется по жилым домам. ВСУ уже совсем близко!" – говорится в сообщении.
Фото, очевидно, сделаны местными жителями, которые стали свидетелями бегства оккупантов.
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К слову, телеграм-каналы активно публикуют фото из Херсона, где люди с украинскими флагами ждут ВСУ.
Херсонский журналист Константин Рыженко публикует фото, на которых видно, как возле здания Херсонской ОГА появился флаг Украины.
Сообщается, что на площади собираются люди с украинской символикой.
"Херсон, сейчас!!!! Люди встречают ВСУ", - написал Рыженко.
Также журналист опубликовал фото якобы из Шуменского района Херсона.
По состоянию на 13:40 нет официальной информации о том, что ВСУ освободили город Херсон.
Напомним, в центр Херсона уже вернулся флаг Украины.
Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.