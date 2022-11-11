В главном управлении разведки официально подтвердили освобождение Херсона.
«Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов — под огневым контролем украинской армии», — говорится в сообщении ГУР в Telegram.
Тем временем "Укрпочта" анонсировала почтовый выпуск "Херсон - это Украина". Набор будет включать в себя марки, художественный конверт и открытку.
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Ранее сообщалось, что российские захватчики в течение ночи выводили из оккупированного Херсона свои подразделения.
Также сообщается, что в центре Херсона появился украинский флаг.
В свою очередь военный эксперт Александр Коваленко сообщает, что Херсон продолжает удивлять трофеями.
«ВСУ затрофеили очень редкую БМП-1АМ "Басурманин". Это модернизация БМП-1 2018 с БМ от БТР-82А и двигателем УТД-20С1 на 300 л.с. Штучный продукт!», - сообщил Коваленко в своем телеграм-канале.
По его словам, известно о 14 уничтоженных таких ББМ и 4 трофейных.
Напомним, в центр Херсона уже вернулся флаг Украины.
Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.