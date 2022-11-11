Как сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, партизан бросил оккупантам коктейль Молотова и скрылся.
"Сработано на отлично. Партизаны устроили пожар в штабе мобилизованных", – написал глава ОВА.
В штабе оккупантов, вероятно, произошло серьезное возгорание. Оккупанты в ответ начали стрелять.
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Видео можно увидеть здесь.
К слову, оккупанты на юге, не успевшие сбежать от наступления ВСУ, пытаются замаскироваться под местных жителей.
Об этом 11 ноября сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.
"Русня, не успевшая сбежать, переодевается в гражданскую одежду, форму выбрасывает и прячется по жилым домам. ВСУ уже совсем близко!" – говорится в сообщении.
Фото, очевидно, сделаны местными жителями, которые стали свидетелями бегства оккупантов.
Напомним, в центр Херсона уже вернулся флаг Украины.
Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.