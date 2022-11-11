Партизаны устроили пожар в российском штабе мобилизованных в Луганской области.

Как сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, партизан бросил оккупантам коктейль Молотова и скрылся.

"Сработано на отлично. Партизаны устроили пожар в штабе мобилизованных", – написал глава ОВА.

В штабе оккупантов, вероятно, произошло серьезное возгорание. Оккупанты в ответ начали стрелять.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, оккупанты на юге, не успевшие сбежать от наступления ВСУ, пытаются замаскироваться под местных жителей.

Об этом 11 ноября сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

"Русня, не успевшая сбежать, переодевается в гражданскую одежду, форму выбрасывает и прячется по жилым домам. ВСУ уже совсем близко!" – говорится в сообщении.

Фото, очевидно, сделаны местными жителями, которые стали свидетелями бегства оккупантов.

Напомним, в центр Херсона уже вернулся флаг Украины.

Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.