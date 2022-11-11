В россии нашлись несогласные с тем, что оккупанты покинули территорию украинского Херсона.

Так, в российской Перми напротив символических скамеек "власть" активистка решила устроить одиночный пикет против "предательской сдачи Херсона", об этом сообщается в телеграм-канале «Молотов!».

Силовики рф задержали активистку с плакатом «Сдали Херсон, сдадут и Москву».

Как только подошли полицейские россиянка перерезала руку со словами - "Это кровь русских людей".

Первую помощь от полицейских "фанатка русского мира" не дождалась, поэтому ее посадили в "буханку" ждать медиков скорой помощи.

На горе-активистку в итоге составили протокол о дискредитации российской армии.

Тем временем Вооруженные силы Украины зашли в центр Херсона - cоответствующие видео и фото появилось в украинских СМИ.

В главном управлении разведки официально подтвердили освобождение Херсона.

«Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов — под огневым контролем украинской армии», — говорится в сообщении ГУР в Telegram.

Тем временем "Укрпочта" анонсировала почтовый выпуск "Херсон - это Украина". Набор будет включать в себя марки, художественный конверт и открытку.

Напомним, в центр Херсона уже вернулся флаг Украины.

Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.