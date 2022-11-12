В Луганской области ВСУ освободили уже 11 населенных пунктов от оккупантов.

Как сообщил в своем Телеграм председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, жители на оккупированных территориях уже слышат звуки приближающейся линии фронта.

"ВСУ уволили уже 11 населенных пунктов региона", - заявил Гайдай.

Однако, какие именно села освободили, глава ОВА не уточнил.

По словам Гайдая, оккупационная "власть" начала подготовку к побегу. Так, например, из больниц оккупанты начали вывозить оборудование.

"Села вокруг линии фронта пустеют, решисты выгоняют людей из домов и заселяют боевиков. Большие оккупированные города как Северодонецк, Лисичанск, Рубежное в кризисной ситуации. Коммуникаций нет. Люди замерзают. оккупанты врут о разминировании этих городов. А горожане тем временем уже слышат звуки боевых действий, а значит, ВСУ близко"- заявил глава области.

Кроме того, как сообщил глава ОВА, в Лисичанске и Северодонецке ситуация критическая, так как к отопительному сезону там не готовы.

Ранее сообщалось, что партизаны устроили пожар в российском штабе мобилизованных в Луганской области.

Как сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, партизан бросил оккупантам коктейль Молотова и скрылся.

"Сработано на отлично. Партизаны устроили пожар в штабе мобилизованных", – написал глава ОВА.

В штабе оккупантов, вероятно, произошло серьезное возгорание. Оккупанты в ответ начали стрелять.

Напомним, в центр Херсона уже вернулся флаг Украины.

Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.