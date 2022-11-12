В Якутии (РФ) семьям мобилизованных выдают лед, еду и туши оленей.

В этот раз семьям мобилизованных в качестве поддержки выдали туши оленей, говорится в местном телеграм-канале.

На сайте муниципального оленеводческо-промыслового предприятия "Арктика", которое привезло туши животных, говорится, что семьи мобилизованных из села Саскылах "были очень рады".

Ранее сообщалось, что оккупанты на юге, не успевшие сбежать от наступления ВСУ, пытаются замаскироваться под местных жителей.

Об этом 11 ноября сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

"Русня, не успевшая сбежать, переодевается в гражданскую одежду, форму выбрасывает и прячется по жилым домам. ВСУ уже совсем близко!" – говорится в сообщении.

Фото, очевидно, сделаны местными жителями, которые стали свидетелями бегства оккупантов.

Напомним, в центр Херсона уже вернулся флаг Украины.

Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.