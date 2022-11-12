СБУ разоблачили на Буковине вражеского интернет-агитатора, который распространял дезинформацию об обстановке в регионе и дискредитировавшей военных Украины.

Среди его наиболее распространенных «вбросов» - сообщения в запрещенной соцсети «Вконтакте» о якобы обострении общественно-политической ситуации в западной Украине из-за войны с РФ, сообщает СБУ.

Он распространялложь о деятельности государственных органов власти, подразделений украинских войск и волонтерских организаций.

Среди адресатов фейковой информации был лично кремлевский пропагандист Соловьев, с которым был задержан на прямой связи.

Приспешник агрессора надеялся получить за дезинформацию гражданство России.

Злоумышленником оказался житель Черновицкой области, ранее занимавшийся адвокатской практикой. Он активно призывал в соцсетях к поддержке оккупантов и оправдывал их военные преступления.

Для общения с ними использовал мессенджеры и анонимные телеграммы-каналы страны-агрессора.

На основании собранных СБУ материалов злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.

Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.