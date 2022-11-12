Среди его наиболее распространенных «вбросов» - сообщения в запрещенной соцсети «Вконтакте» о якобы обострении общественно-политической ситуации в западной Украине из-за войны с РФ, сообщает СБУ.
Он распространялложь о деятельности государственных органов власти, подразделений украинских войск и волонтерских организаций.
Среди адресатов фейковой информации был лично кремлевский пропагандист Соловьев, с которым был задержан на прямой связи.
Приспешник агрессора надеялся получить за дезинформацию гражданство России.
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Злоумышленником оказался житель Черновицкой области, ранее занимавшийся адвокатской практикой. Он активно призывал в соцсетях к поддержке оккупантов и оправдывал их военные преступления.
Для общения с ними использовал мессенджеры и анонимные телеграммы-каналы страны-агрессора.
На основании собранных СБУ материалов злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.
Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.