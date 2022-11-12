Так, в ходе освобождения правобережной части Херсонской области Вооруженные Силы Украины захватили российскую БМП-2 675-СБ3КДЗ.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
"БМП-2 675-СБ3КДЗ – это для российской армии уникальная машина, поскольку ее броня усилена полимерными панелями, выдерживающими пулеметный выстрел 12,7-мм.
Что самое интересное, повышая бронирование БМП-2 до уровня 675-СБ3КДЗ, россияне стали на рубеже 2021-2022 и в самой россии этих машин единицы. Между тем, в ВСУ это уже второй подтвержденный такой трофей", - написал Коваленко.
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Ранее сообщалось, что в Луганской области ВСУ освободили уже 11 населенных пунктов от оккупантов.
Как сообщил в своем Телеграм председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, жители на оккупированных территориях уже слышат звуки приближающейся линии фронта.
"ВСУ уволили уже 11 населенных пунктов региона", - заявил Гайдай.
Однако, какие именно села освободили, глава ОВА не уточнил.
По словам Гайдая, оккупационная "власть" начала подготовку к побегу. Так, например, из больниц оккупанты начали вывозить оборудование.
Кроме того, как сообщил глава ОВА, в Лисичанске и Северодонецке ситуация критическая, так как к отопительному сезону там не готовы.
Напомним, в центр Херсона уже вернулся флаг Украины.
Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.