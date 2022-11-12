Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассмотрит возможность личной встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Так, Кулеба заявил, что рассмотрит возможность личной встречи Лавровым, если такое предложение поступит.

Об этом Кулеба заявил в выступлении на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), уточнив, что пока такое предложение ему не поступало.

«Нет смысла садиться за стол переговоров ради красивой картинки», - добавил Кулеба.

Кроме того, Кулеба заявил, что Киев не видит от Москвы стремления к переговорам.

К слову, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что война в Украине может закончиться путем мирных переговоров.

Песков также ответил на вопрос журналистов, не считают ли в Кремле унизительным уход из Херсона.

"Конфликт на Украине, я бы здесь в данном случае сказал, с нашей точки зрения, – специальную военную операцию - на Украине можно завершить после достижения ее целей.

Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно, но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны".

Песков также заявил, что в Кремле не считают унизительным уход из Херсона.

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