Так, Кулеба заявил, что рассмотрит возможность личной встречи Лавровым, если такое предложение поступит.
Об этом Кулеба заявил в выступлении на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), уточнив, что пока такое предложение ему не поступало.
«Нет смысла садиться за стол переговоров ради красивой картинки», - добавил Кулеба.
Кроме того, Кулеба заявил, что Киев не видит от Москвы стремления к переговорам.
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К слову, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что война в Украине может закончиться путем мирных переговоров.
Песков также ответил на вопрос журналистов, не считают ли в Кремле унизительным уход из Херсона.
"Конфликт на Украине, я бы здесь в данном случае сказал, с нашей точки зрения, – специальную военную операцию - на Украине можно завершить после достижения ее целей.
Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно, но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны".
Песков также заявил, что в Кремле не считают унизительным уход из Херсона.
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Также напомним, что в Пентагоне рассказали об огромніх потерях россии в войне против Украины.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты оказались в ловушке - правда ли, что ВСУ пошли в наступление на Херсонском направлении.