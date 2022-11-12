Так, в Симферополь прибыли четыре грузовика с награбленным имуществом.
По данным "Центру національного спротиву", оккупанты вывезли имущество из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко.
Музей также имеет филиал в Новой Каховке. Среди коллекций фонда музея В постоянной экспозиции музея иконопись XVII — начала XX века, украинское искусство II половины XIX — начала XX века.
Также представлены работы современных художников.
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Всего из фонда музея, а также других культурных учреждений Херсонщины вывезено почти 15 тысяч экспонатов.
Россияне вывезли сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику.
Ранее сообщалось, что ВСУ захватили в Херсонской области уникальную модернизированную российскую боевую машину.
Так, в ходе освобождения правобережной части Херсонской области Вооруженные Силы Украины захватили российскую БМП-2 675-СБ3КДЗ.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
"БМП-2 675-СБ3КДЗ – это для российской армии уникальная машина, поскольку ее броня усилена полимерными панелями, выдерживающими пулеметный выстрел 12,7-мм.
Что самое интересное, повышая бронирование БМП-2 до уровня 675-СБ3КДЗ, россияне стали на рубеже 2021-2022 и в самой россии этих машин единицы. Между тем, в ВСУ это уже второй подтвержденный такой трофей", - написал Коваленко.
Напомним, в центр Херсона уже вернулся флаг Украины.
Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.