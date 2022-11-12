В Харьковской области оккупационные "власти" планировали преподавать детям по программе РФ.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, правоохранители изъяли 500 российских учебников из Богуславской общеобразовательной школы.

"В учебном заведении зафиксирована очередная неудачная попытка оккупантов внедрить российское образование. Обычные школьные кабинеты, где учились маленькие украинцы, превратились в склад книг Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Учебники РФ будут приобщены в уголовные производства по фактам коллаборационной деятельности как вещественные доказательства.

Ранее сообщалось, что оккупанты разворовали культурный фонд Херсонщины и вывезли во временно оккупированный Симферополь.

Так, в Симферополь прибыли четыре грузовика с награбленным имуществом.

По данным "Центру національного спротиву", оккупанты вывезли имущество из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко.

Музей также имеет филиал в Новой Каховке. Среди коллекций фонда музея В постоянной экспозиции музея иконопись XVII — начала XX века, украинское искусство II половины XIX — начала XX века.

Также представлены работы современных художников.

Всего из фонда музея, а также других культурных учреждений Херсонщины вывезено почти 15 тысяч экспонатов.

Россияне вывезли сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику.

Напомним, в центр Херсона уже вернулся флаг Украины.

Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.