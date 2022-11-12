Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина приняла для себя ключевое решение, которое касается деоккупации.

Подоляк подчеркнул, что представители российской власти, говоря о переговорах, подразумевают прекращение огня, но не говорят о выводе войск.

По словам Подоляка, РФ сейчас нужна пауза, а не мир. Об этм он заявил в интервью "Радио НВ".

"Россия сегодня [прим. ред. говорит] о переговорном процессе. Но как? Какие переговорные процессы? Вы пришли, себе что-то забрали, проигрываете войну – так проигрывайте уже войну! Де-факто вы уже не контролируете процессы, происходящие на оккупированной территории, даже на тех оккупированных территориях, которые вы забрали в 2014 году.

Де-факто там идет мощная война, и Украина вкладывает в это определенный ресурс. И Украина приняла для себя ключевое решение, что мы не можем это оставить у вас, потому что вы будете дальше спекулировать на этом, эскалировать, а затем снова под надуманным предлогом пойдете обратно на территорию Украины. Для нас это невыгодно", – заявил Подоляк.

К слову, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассмотрит возможность личной встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Так, Кулеба заявил, что рассмотрит возможность личной встречи Лавровым, если такое предложение поступит.

Об этом Кулеба заявил в выступлении на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), уточнив, что пока такое предложение ему не поступало.

«Нет смысла садиться за стол переговоров ради красивой картинки», - добавил Кулеба.

Кроме того, Кулеба заявил, что Киев не видит от Москвы стремления к переговорам.

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