Российский священнослужитель митрополит Тихон прямо во время эфира на пропагандистском телеканале заявил о необходимости заключить мир с Украиной.

Так, духовник Путина в эфире федерального телеканала "Россия 24" заявил о необходимости мира.

«Необходимо разрешить эти бои между братьями - русскими и украинцами, хотя сейчас украинцы нас братьями не называют, а раньше называли… Нам нужен мир по воле Божьей. Только Бог может управить все это», — сказал митрополит Тихон.

К слову, только на этой неделе российские чиновники пять раз заявляли о готовности начать переговоры с Украиной.

Так, на тему мирных переговоров высказался замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия «открыта к диалогу без предварительных условий». Ранее о возможности окончания войны с согласия Киева на переговоры заявляли Песков, замглавы МИД Руденко и Захарова.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина приняла для себя ключевое решение, которое касается деоккупации.

Подоляк подчеркнул, что представители российской власти, говоря о переговорах, подразумевают прекращение огня, но не говорят о выводе войск.

По словам Подоляка, РФ сейчас нужна пауза, а не мир.

"Россия сегодня [прим. ред. говорит] о переговорном процессе. Но как? Какие переговорные процессы? Вы пришли, себе что-то забрали, проигрываете войну – так проигрывайте уже войну! Де-факто вы уже не контролируете процессы, происходящие на оккупированной территории, даже на тех оккупированных территориях, которые вы забрали в 2014 году.

Де-факто там идет мощная война, и Украина вкладывает в это определенный ресурс. И Украина приняла для себя ключевое решение, что мы не можем это оставить у вас, потому что вы будете дальше спекулировать на этом, эскалировать, а затем снова под надуманным предлогом пойдете обратно на территорию Украины. Для нас это невыгодно", – заявил Подоляк.

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