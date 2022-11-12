Жители Херсонской области тепло встретили ВСУ и накрыли для наших защитников стол.

В сети появилось видео, как наших защитников встретили борщом со сметаной.

На видео хозяйки приносят извинения за небольшое количество угощений, а их украинские бойцы наслаждаются украинским гостеприимством.

"С хлебом и борщом: так принимают местные жители наших защитников", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ захватили в Херсонской области уникальную модернизированную российскую боевую машину.

Так, в ходе освобождения правобережной части Херсонской области Вооруженные Силы Украины захватили российскую БМП-2 675-СБ3КДЗ.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"БМП-2 675-СБ3КДЗ – это для российской армии уникальная машина, поскольку ее броня усилена полимерными панелями, выдерживающими пулеметный выстрел 12,7-мм.

Что самое интересное, повышая бронирование БМП-2 до уровня 675-СБ3КДЗ, россияне стали на рубеже 2021-2022 и в самой россии этих машин единицы. Между тем, в ВСУ это уже второй подтвержденный такой трофей", - написал Коваленко.

Напомним, в центр Херсона уже вернулся флаг Украины.

Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.