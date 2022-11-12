В сети появилось видео, как наших защитников встретили борщом со сметаной.
На видео хозяйки приносят извинения за небольшое количество угощений, а их украинские бойцы наслаждаются украинским гостеприимством.
"С хлебом и борщом: так принимают местные жители наших защитников", - говорится в сообщении.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Более 20 тысяч оккупантов: в разведке раскрыли реальную ситуацию в Херсоне и предупредили, чего теперь ждать
Владимир Остапчук впервые после новости о разводе вышел на связь: фото
"Какая взрослая уже": Подкопаева показала старшую дочь, которую назвала в четь Ани Лорак, фото
53-летняя Дженнифер Энистон в крошечном боди не постеснялась показать фигуру: "Мы сегодня снова в 90-х?"
Ранее сообщалось, что ВСУ захватили в Херсонской области уникальную модернизированную российскую боевую машину.
Так, в ходе освобождения правобережной части Херсонской области Вооруженные Силы Украины захватили российскую БМП-2 675-СБ3КДЗ.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
"БМП-2 675-СБ3КДЗ – это для российской армии уникальная машина, поскольку ее броня усилена полимерными панелями, выдерживающими пулеметный выстрел 12,7-мм.
Что самое интересное, повышая бронирование БМП-2 до уровня 675-СБ3КДЗ, россияне стали на рубеже 2021-2022 и в самой россии этих машин единицы. Между тем, в ВСУ это уже второй подтвержденный такой трофей", - написал Коваленко.
Напомним, в центр Херсона уже вернулся флаг Украины.
Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.