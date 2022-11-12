Украина может перекинуть максимум своих сил с юга на другие направления.

Об этом заявил израильский офицер Игаль Левин.

"Вот вам наглядный пример того, как работает инициатива на практике.

Так как ВС РФ вынуждены подстраиваться под ВСУ (так как украинцы наступают), то далеко не всех, кого ВС РФ смогли вывести с западного берега, перекинут с юга на другие направления, так как они реально боятся рывка в сторону Крыма.

А вот ВСУ могут быть уверены, что никаких наступлений на Николаев, Кривой Рог, Одессу и т.д. теперь уже с максимально высокой вероятностью не будет. А значит, Украина может перекинуть максимум своих сил с юга на другие направления.

Это просто пример, я не знаю, какая генеральная задумка у украинского Генштаба. Но все это неплохо показывает преимущества инициативы и то, почему важно ее захватывать и удерживать. Инициатива это уже половина победы", - отметил Игаль Левин.

Напомним, в центр Херсона уже вернулся флаг Украины.

Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.