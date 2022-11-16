Так, губернатор Орловской области РФ Андрей Клычков заявил о подрыве нефтебазы в поселке Стальной Конь. Об этом он сообщил в Telegram 16 ноября.
"Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", - написал российский чиновник.
Утверждается, что БПЛА пробил верхнюю обшивку в результате чего образовалась воронка диаметром около 3,5 метров. Пожара и утечки горючего удалось избежать.
Нефтебаза находится в 200 км от российско-украинской границы.
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Появились кадры "атакованной" нефтебазы Транснефти в Орловской области.
Напомним, в Киеве в результате ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов 15 ноября было зафиксировано два попадания.
Об этом, как пишет Politeka.net, рассказали в офисе президента Украины.
«Киев. Зафиксировано два попадания российских ракет. Вражеское оружие поразило жилые дома. На месте уже работают спасатели и врачи. Несколько ракет уничтожили силы ПВО», - сообщили в ОП.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что огнем охвачен жилой дом.
Напомним, подпольщики в Херсоне работали на ВСУ все месяцы российской оккупации.
Также сообщалось, что в офисе президента спрогнозировали государственный переворот в Кремле.
Кроме того, Politeka.net писала, что на поле боя произошел коренной перелом.