В РФ заявили об атаке нефтебазы «Транснефти» в Орловской области.

Так, губернатор Орловской области РФ Андрей Клычков заявил о подрыве нефтебазы в поселке Стальной Конь. Об этом он сообщил в Telegram 16 ноября.

"Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", - написал российский чиновник.

Утверждается, что БПЛА пробил верхнюю обшивку в результате чего образовалась воронка диаметром около 3,5 метров. Пожара и утечки горючего удалось избежать.

Нефтебаза находится в 200 км от российско-украинской границы.

Появились кадры "атакованной" нефтебазы Транснефти в Орловской области.

Напомним, в Киеве в результате ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов 15 ноября было зафиксировано два попадания.

Об этом, как пишет Politeka.net, рассказали в офисе президента Украины.

«Киев. Зафиксировано два попадания российских ракет. Вражеское оружие поразило жилые дома. На месте уже работают спасатели и врачи. Несколько ракет уничтожили силы ПВО», - сообщили в ОП.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что огнем охвачен жилой дом.

Напомним, подпольщики в Херсоне работали на ВСУ все месяцы российской оккупации.

Также сообщалось, что в офисе президента спрогнозировали государственный переворот в Кремле.

Кроме того, Politeka.net писала, что на поле боя произошел коренной перелом.