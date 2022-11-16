Как сообщил в соцсетях глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в центре Макеевки и в разбитых домах до сих пор лежат тела погибших рашистов.
"И хотя украинских защитников в самом поселке нет - враг, взбешенный поражением, постоянно обстреливает населенный пункт из артиллерии, минометов и танков. На улицах нет ни одной живой души, а в поселке уже почти не осталось ни одного уцелевшего дома.
Не уцелела даже вышка сотовой связи. В центре Макеевки и в разбитых домах до сих пор лежат тела погибших рашистов, которые являются немыми свидетелями "дутого величия" росармии", - написал Гайдай.
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Ранее сообщалось, что условия установления мира между Украиной и Россией президент Владимир Зеленский озвучил на саммите G20.
Президент Украины призвал ведущие государства мира сотворцами мира вместе с украинцами.
Предложения Украины состоят из 10 пунктов:
1. Радиационная и ядерная безопасность.
2. Продовольственная безопасность.
3. Энергетическая безопасность.
4. Освобождение всех пленных и депортированных.
5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
6. Выведение руссийских войск и прекращение боевых действий.
7. Возвращение справедливости.
8. Противодействие экоциду.
9. Недопущение эскалации.
10. Фиксация окончания войны.
«Если Россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями», - акцентировал Зеленский.
Напомним, Залужный назвал единственное условие для переговоров с Россией.
Также сообщалось, что в Офисе президента спрогнозировали государственный переворот в Кремле.
Кроме того, Politeka.net писала, что на поле боя произошел коренной перелом.