Как сообщил в соцсетях глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в центре Макеевки и в разбитых домах до сих пор лежат тела погибших рашистов.

"И хотя украинских защитников в самом поселке нет - враг, взбешенный поражением, постоянно обстреливает населенный пункт из артиллерии, минометов и танков. На улицах нет ни одной живой души, а в поселке уже почти не осталось ни одного уцелевшего дома.

Не уцелела даже вышка сотовой связи. В центре Макеевки и в разбитых домах до сих пор лежат тела погибших рашистов, которые являются немыми свидетелями "дутого величия" росармии", - написал Гайдай.

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Ранее сообщалось, что условия установления мира между Украиной и Россией президент Владимир Зеленский озвучил на саммите G20.

Президент Украины призвал ведущие государства мира сотворцами мира вместе с украинцами.

Предложения Украины состоят из 10 пунктов:

1. Радиационная и ядерная безопасность.

2. Продовольственная безопасность.

3. Энергетическая безопасность.

4. Освобождение всех пленных и депортированных.

5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

6. Выведение руссийских войск и прекращение боевых действий.

7. Возвращение справедливости.

8. Противодействие экоциду.

9. Недопущение эскалации.

10. Фиксация окончания войны.

война, руины, обстрел

«Если Россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями», - акцентировал Зеленский.

Напомним, Залужный назвал единственное условие для переговоров с Россией.

Также сообщалось, что в Офисе президента спрогнозировали государственный переворот в Кремле.

Кроме того, Politeka.net писала, что на поле боя произошел коренной перелом.