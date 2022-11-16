Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия может быть непричастна к падению ракет в Польше.

По словам Эрдогана, причиной инцидента могла стать техническая ошибка, заявил президент Турции на саммите G20 на Бали, сообщает The Guardian.

Он призвал мировых лидеров на саммите G20 не торопиться с обвинениями России.

"Создается общее впечатление, что эта ракета не российского производства, и это заявление открывает путь к определенным фактам, поэтому не стоит настаивать на том, что эта ракета была запущена из России. Это будет провокацией", - сказал Эрдоган.

Эрдоган добавил, что должно быть дополнительное расследование.

"Я думаю, что это не имеет никакого отношения к России. Я должен уважать заявление России. Для нас важно, что Россия сказала: "Это дело не имеет к нам никакого отношения". Заявление Байдена о том, что ракеты не российского производства, показывает что удар не имеет никакого отношения к России. Должно быть проведено дополнительное расследование", — сказал Эрдоган.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Польши Анджеем Дудой.

«Обменялись имеющейся информацией, выясняем все факты. Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от России-террориста»», - прокомментировал этот разговор Зеленский.

Ранее стало известно, что самолет НАТО отследил упавшую в Польше ракету.

«Информация была предоставлена Альянсу и Польше», — отметил военный представитель НАТО.

Самолеты Альянса осуществляют регулярное наблюдение за территорией Украины с начала российского вторжения.

Официальный представитель НАТО не стал уточнять, кто запустил ракету, и откуда она была выпущена.

Напомним, помимо ракет в масштабной атаке по Украине 15 ноября россия задействовала также иранские дроны.

Также сообщалось, что после атаки ситуацию с энергетической инфраструктурой назвали критической.

Кроме того, Politeka.net писала, что в результате ракетного удара в Киеве загорелась пятиэтажный жилой дом.