Как сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух, удар был нанесен около 5 утра.

"Вторая армия мира" потратила три ракеты, чтобы разрушить придорожный ресторан в селе Запорожского района. Голодная сволочь. Сами не едят и другим не дают. Вот и есть их "великорусская национальная идея", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Макеевку в Луганской области.

Как сообщил в соцсетях глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в центре Макеевки и в разбитых домах до сих пор лежат тела погибших рашистов.

"И хотя украинских защитников в самом поселке нет - враг, взбешенный поражением, постоянно обстреливает населенный пункт из артиллерии, минометов и танков. На улицах нет ни одной живой души, а в поселке уже почти не осталось ни одного уцелевшего дома.

Не уцелела даже вышка сотовой связи. В центре Макеевки и в разбитых домах до сих пор лежат тела погибших рашистов, которые являются немыми свидетелями "дутого величия" росармии", - написал Гайдай.

Напомним, Залужный назвал единственное условие для переговоров с Россией.

Также сообщалось, что в Офисе президента спрогнозировали государственный переворот в Кремле.

Кроме того, Politeka.net писала, что на поле боя произошел коренной перелом.