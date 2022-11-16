Как сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух, удар был нанесен около 5 утра.
"Вторая армия мира" потратила три ракеты, чтобы разрушить придорожный ресторан в селе Запорожского района. Голодная сволочь. Сами не едят и другим не дают. Вот и есть их "великорусская национальная идея", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Макеевку в Луганской области.
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Как сообщил в соцсетях глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в центре Макеевки и в разбитых домах до сих пор лежат тела погибших рашистов.
"И хотя украинских защитников в самом поселке нет - враг, взбешенный поражением, постоянно обстреливает населенный пункт из артиллерии, минометов и танков. На улицах нет ни одной живой души, а в поселке уже почти не осталось ни одного уцелевшего дома.
Не уцелела даже вышка сотовой связи. В центре Макеевки и в разбитых домах до сих пор лежат тела погибших рашистов, которые являются немыми свидетелями "дутого величия" росармии", - написал Гайдай.
Напомним, Залужный назвал единственное условие для переговоров с Россией.
Также сообщалось, что в Офисе президента спрогнозировали государственный переворот в Кремле.
Кроме того, Politeka.net писала, что на поле боя произошел коренной перелом.