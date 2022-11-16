Так, в Министерстве обороны обнародовали видео работы нашей ПВО.
На опубликованных кадрах можно увидеть как украинская система С-300 сбивает одну из вражеских крылатых ракет.
Ранее сообщалось, что после ракетной атаки 15 ноября самая сложная ситуация возникла на западе Украины, а также в центральном и северо-восточных регионах.
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"Ситуация критическая": графики отключений не действуют, срочное предупреждение
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Для стабилизации энергосистемы "Укрэнерго" были применены аварийные графики отключений.
В Укрэнерго анонсировали, что в последующие дни аварийные отключения электроэнергии будут вводиться при необходимости после "наибольшей атаки в истории энергетики", от которой пострадали все регионы Украины 15 ноября.
Напомним, помимо ракет в масштабной атаке по Украине 15 ноября россия задействовала также иранские дроны.
Также сообщалось, что после атаки ситуацию с энергетической инфраструктурой назвали критической.
Кроме того, Politeka.net писала, что в результате ракетного удара в Киеве загорелась пятиэтажный жилой дом.