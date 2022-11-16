Украинские защитники сбили 73 из более чем 90 запущенных российскими оккупантами ракет.

Так, в Министерстве обороны обнародовали видео работы нашей ПВО.

На опубликованных кадрах можно увидеть как украинская система С-300 сбивает одну из вражеских крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что после ракетной атаки 15 ноября самая сложная ситуация возникла на западе Украины, а также в центральном и северо-восточных регионах.

Для стабилизации энергосистемы "Укрэнерго" были применены аварийные графики отключений.

В Укрэнерго анонсировали, что в последующие дни аварийные отключения электроэнергии будут вводиться при необходимости после "наибольшей атаки в истории энергетики", от которой пострадали все регионы Украины 15 ноября.

Напомним, помимо ракет в масштабной атаке по Украине 15 ноября россия задействовала также иранские дроны.

Также сообщалось, что после атаки ситуацию с энергетической инфраструктурой назвали критической.

Кроме того, Politeka.net писала, что в результате ракетного удара в Киеве загорелась пятиэтажный жилой дом.