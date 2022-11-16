Президент Польши Анджей Дуда заявил, что падение ракеты на востоке Польши не было преднамеренной атакой.

Так, Дуда сообщил, что нет никаких признаков того, что падение ракеты на территории Польши во время массированного удара России по Украине было преднамеренным нападением на Польшу.

Об этом заявил Анджей Дуда после заседания Совета национальной безопасности Польши.

Президент Польши заявил, что есть большая вероятность того, что ракета, упавшая на территорию Польши, принадлежала ПВО Украины.

"На данный момент у нас нет доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной. Есть много указаний на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши", – подчеркнул Дуда.

Польский премьер Моравецкий заявил об инциденте с ракетой заявил, что статью 4 договора НАТО, вероятно, нет необходимости применять.

Генсек НАТО также сообщил, что нет подтверждения того, что инцидент в Польше стал результатом преднамеренных действий, предварительная информация свидетельствует о прилете ракет украинской ПВО.

Напомним, вечером, 15 ноября, после массированной атаки РФ по Украине польские СМИ сообщили, что в городке Пшеводув в Грубешевском районе, расположенном в 5 километрах от границы с Украиной, произошел взрыв. Associated Press со ссылкой на источник в разведке США сообщил, что российские ракеты пересекли границу Польши.

Впоследствии МИД Польши подтвердил, что ракета упала на территории страны, убив двух человек.

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