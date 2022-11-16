Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В городе появилось много пехоты с Херсонского направления, оккупантов расселяют в домах жителей окрестных сел, владельцев жилищ выселяют. В самом Мелитополе зафиксированы случаи мародерства, в частности прибыли, после поражения битвы за Херсон, россияне забирали продукты у местных на рынках", - говорится в сообщении.

Местных не пускают в район Мелитопольского аэропорта, кроме проживающих там. Также зафиксированы случаи, когда людей ехавших навестить старых родственников задерживали и отправляли в подвал.

Ранее сообщалось, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Макеевку в Луганской области.

Как сообщил в соцсетях глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в центре Макеевки и в разбитых домах до сих пор лежат тела погибших рашистов.

"И хотя украинских защитников в самом поселке нет - враг, взбешенный поражением, постоянно обстреливает населенный пункт из артиллерии, минометов и танков. На улицах нет ни одной живой души, а в поселке уже почти не осталось ни одного уцелевшего дома.

Не уцелела даже вышка сотовой связи. В центре Макеевки и в разбитых домах до сих пор лежат тела погибших рашистов, которые являются немыми свидетелями "дутого величия" росармии", - написал Гайдай.

Напомним, Залужный назвал единственное условие для переговоров с Россией.

Также сообщалось, что в Офисе президента спрогнозировали государственный переворот в Кремле.

Кроме того, Politeka.net писала, что на поле боя произошел коренной перелом.