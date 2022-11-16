Украинские пограничники показали, что оставили после себя российские оккупанты, базировавшиеся в Херсонском пограничном отряде.

Так, на сайте ГНСУ, показали, во что превратилось пограничное подразделение, которое было до прихода рашистов в образцовом порядке.

"Разбить, навести беспорядок и жить в этом дерьме - главный признак русские. Кажется, оккупанты уничтожали все на своем пути, выбивали двери, окна, зеркала", - говорится в сообщении.

Захватчики прославляли своих «Z-героев» распечатанными бумажками на разбитых грязных стенах.

Оккупанты также разворовывали всю технику, стулья, столы, мелкие бытовые вещи.

Напомним, Залужный назвал единственное условие для переговоров с Россией.

Также сообщалось, что в Офисе президента спрогнозировали государственный переворот в Кремле.

Кроме того, Politeka.net писала, что на поле боя произошел коренной перелом.