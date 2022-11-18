Об этом заявил 18 ноября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"На оккупированной части Луганской области мобилизуют медперсонал, россиян назначают на руководящие должности даже в школах, требуют писать заявления об отказе от украинского гражданства", - сообщил Гайдай.

В ОГА сообщили, что из-за значительных потерь и нехватки медицинского персонала в подразделениях оккупантов на территории Украины, на оккупированной части Луганской области работников медучреждений обязали стать на военный учет для дальнейшего доукомплектования.

Также оккупанты требуют от госслужащих писать заявления об отказе от украинского гражданства.

"То есть "потерять" паспорт уже не получится", - информируют в ОВА.

Ранее сообщалось, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Макеевку в Луганской области.

Как сообщил в соцсетях глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в центре Макеевки и в разбитых домах до сих пор лежат тела погибших рашистов.

"И хотя украинских защитников в самом поселке нет - враг, взбешенный поражением, постоянно обстреливает населенный пункт из артиллерии, минометов и танков. На улицах нет ни одной живой души, а в поселке уже почти не осталось ни одного уцелевшего дома.

Не уцелела даже вышка сотовой связи. В центре Макеевки и в разбитых домах до сих пор лежат тела погибших рашистов, которые являются немыми свидетелями "дутого величия" росармии", - написал Гайдай.

Напомним, Залужный назвал единственное условие для переговоров с Россией.

Также сообщалось, что в Офисе президента спрогнозировали государственный переворот в Кремле.

Кроме того, Politeka.net писала, что на поле боя произошел коренной перелом.