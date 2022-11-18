Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель назвал главное условие для завершения войны в Украине.

По словам Борреля, мир в нашей стране невозможен до тех пор, пока Россия не выведет свои войска, сообщает "Reuters".

"Именно Россия должна сделать мир возможным, агрессор должен уйти, если он хочет прочного мира", – добавил он.

Однако, Кремль не проявляет никаких признаков готовности к этому.

"Я боюсь, что Россия не готова уйти, и пока она не уйдет, мир будет невозможен", – сообщил Боррелль.

К слову, эксперты проекта Института изучения войны напоминают, что во время так называемого «прекращения огня» с 2014 по 2022 год россияне не прекращали атаки на украинские позиции.

Кроме того, Путин, по мнению экспертов, до сих пор не верит, что проигрывает войну.

Аналитики также предложили свой план действий. По их мнению, Запад должен помочь Украине освободить районы, стратегически важные для ее безопасности и экономического благополучия, а затем нарастить украинскую армию и экономику до уровня, который сдержит будущие российские вторжения.

«Успех для Украины и Запада заключается в том, чтобы превратить эту горячую войну в холодную на условиях, которые сделают Украину достаточно сильной, чтобы выжить и в конечном итоге победить в ней», - резюмировали аналитики.

Напомним, Венгрия пошла на сотрудничество с Ираном, который помогает обстреливать Украину: о чем договорились.

Как сообщала Politeka, Кремль хочет принудить Украину к переговорам с помощью обстрелов: Песков признался в преступлении.

Также Politeka писала, что Оккупанты открыли огонь по своим при отступлении: эпичное видео появилось в сети.