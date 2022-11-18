Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на анонимные источники близкие к АП Путина.
Так называемые "российские элиты" стараются не выступать публично с милитаристскими речами.
Отступление из Херсона стало "очень болезненным событием" для ближайшего круга общения Путина. Многие политики и бизнесмены убеждены, что "настоящую войну Россия проиграла".
"Началось понимание — настоящую войну мы проиграли. Люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть. [прим. ред. - с одной стороны] будут реваншистские настроения. С другой стороны, будет запрос на нормализацию и стабилизацию", — рассказал собеседник издания.
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Однако в политическом блоке администрации Путина настроены более оптимистично. В Кремле не теряют надежды, что на Западе может якобы "развалиться консенсус по поддержке Украины" из-за необходимости дешевых энергоносителей.
Напомним, генсек НАТО сказал, кто виноват в падении ракеты на территории Польши.
Также сообщалось, что увеличилось количество жертв ракетной атаки 15 ноября.
Кроме того, Politeka.net писала, что Иран наконец наказали за поставку дронов россии.