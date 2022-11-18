Жертвами падения ракеты в Польше стали двое мужчин, которые были примерными семьянинами и хорошими работниками.

62-летний Богуслав Вос и 60-летний Богдан Чушек погибли мгновенно, сообщает издание Mirror.

По словам мэра Долгобичува Гжегожа Древника, ракета попала в единственное сельскохозяйственное здание.

Вос проработал мастером на зерноперерабатывающем предприятии 40 лет и жил с женой и пожилой тещей, у него остались двое взрослых детей.

Чупек жил в соседнем селе Сетники и работал трактористом.

"Мы все друг друга знаем, это небольшое село. Мы никогда не переживали такой трагедии. Они были хорошими людьми", - рассказал местный житель.

Еще один местный поляк поделился жуткими деталями того дня.

"Богуслав, как обычно, пошел на работу, и около 16:00 его жена поняла, что случилось что-то нехорошее. Соседи хотели из сострадания навестить его жену, но она не хотела говорить, смотрела вдаль и плакала. Она была в страшном шоке".

К слову, Глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох дал комментарий относительно того, изменились ли отношения между Варшавой и Киевом после инцидента с ракетой.

Так, Кумох ответил, что никакого повышенного напряжения между сторонами не было и заверил, что также не было резких обменов мнений между президентами стран.

"На Польшу не напали. В Польше произошел трагический случай. Конечно, вина лежит на России, поскольку она терроризирует Украину", — подчеркнул Кумох.

Напомним, что в НАТО назвали виновного в падении ракеты на территории Польши.

Также сообщалось, что Польша отгородится от росии высоким забором.

Кроме того, Politeka.net писала, что министр Резников четко высказался о ракете, которая упала в Польше.