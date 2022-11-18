Мобики из российского Томска взбунтовались против своих командиров.

По словам мобилизованных россиян, они находятся на полигоне с 26 октября.

Сперва им сообщили о зачислении в территориальную оборону, но потом оказалось, что их назначили в «штурмовики» прямо на фронт, сообщает российское издание "База".

При этом, отметили "мобики", за две недели нахождения на полигоне они «даже автомата не держали».

«Нам офицеры врали в лицо, что мы тероборона. Оказалось, что мы стрелковое подразделение. Мы штурмовики, не тероборона. Мы автоматы не видели. Две недели автоматы в руках не держали. Как с такими офицерами воевать? Они продадут там же нас, на Украине», - жалуются путинские захватчики.

К слову, влиятельные люди в РФ больше не верят, что Кремлю удастся победить в войне с Украиной.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на анонимные источники близкие к АП Путина.

Так называемые "российские элиты" стараются не выступать публично с милитаристскими речами.

Отступление из Херсона стало "очень болезненным событием" для ближайшего круга общения Путина. Многие политики и бизнесмены убеждены, что "настоящую войну Россия проиграла".

"Началось понимание — настоящую войну мы проиграли. Люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть. [прим. ред. - с одной стороны] будут реваншистские настроения. С другой стороны, будет запрос на нормализацию и стабилизацию", — рассказал собеседник издания.

Напомним, генсек НАТО сказал, кто виноват в падении ракеты на территории Польши.

Также сообщалось, что увеличилось количество жертв ракетной атаки 15 ноября.

Кроме того, Politeka.net писала, что Иран наконец наказали за поставку дронов россии.