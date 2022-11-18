Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов подтвердил, что в Крыму проводятся фортификационные работы
"На территории Крыма проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан", - заявил оккупант.
По его словам, безопасность Крыма, в первую очередь, будет обеспечиваться "мероприятиями в Херсонской области".
К слову, 10 ноября в сети начали появиляться спутниковые снимки, где можно было увидеть окопы на севере Крыма.
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Согласно опубликованным снимкам, в районе КПП Чонгар российские захватчики восстановили имеющиеся укрепления и создали новые.
Ранее сообщалось, что мобики из российского Томска взбунтовались против своих командиров.
По словам мобилизованных россиян, они находятся на полигоне с 26 октября.
Сперва им сообщили о зачислении в территориальную оборону, но потом оказалось, что их назначили в «штурмовики» прямо на фронт.
При этом, отметили "мобики", за две недели нахождения на полигоне они «даже автомата не держали».
«Нам офицеры врали в лицо, что мы тероборона. Оказалось, что мы стрелковое подразделение. Мы штурмовики, не тероборона. Мы автоматы не видели. Две недели автоматы в руках не держали. Как с такими офицерами воевать? Они продадут там же нас, на Украине», - жалуются путинские захватчики.
Напомним, генсек НАТО сказал, кто виноват в падении ракеты на территории Польши.
Также сообщалось, что увеличилось количество жертв ракетной атаки 15 ноября.
Кроме того, Politeka.net писала, что Иран наконец наказали за поставку дронов россии.