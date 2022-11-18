Российский захватчик рассказал матери, что на Луганщине якобы воюют только иностранцы, а украинцев нет.

Аудиоперехват разговора окуупанта с матерью опубликовало Главное управление разведки.

Россиянин рассказал, что он находится недалеко от Кременной.

"Нас окружали вчера. Думал, в цепочку возьмут. Провалили оборону. Там сверкало все. А так как бы нормально".

Также оккупант добавил, что армия рф воюет не с украинцами.

"Тут украинцев уже нету: афроамериканцы, арабы, французы, канадцы, Финляндия, американцы", – сочинил захватчик.

Его мать насмотревшись пропагандистских телеканалов добавила: "Да-да, вся Европа, показывали вчера".

В конце путинский захватчик выдал "тебе привезти ухо афроамериканца, мам?".

Ранее сообщалось, что мобики из российского Томска взбунтовались против своих командиров.

По словам мобилизованных россиян, они находятся на полигоне с 26 октября.

Сперва им сообщили о зачислении в территориальную оборону, но потом оказалось, что их назначили в «штурмовики» прямо на фронт.

При этом, отметили "мобики", за две недели нахождения на полигоне они «даже автомата не держали».

«Нам офицеры врали в лицо, что мы тероборона. Оказалось, что мы стрелковое подразделение. Мы штурмовики, не тероборона. Мы автоматы не видели. Две недели автоматы в руках не держали. Как с такими офицерами воевать? Они продадут там же нас, на Украине», - жалуются путинские захватчики.

Напомним, генсек НАТО сказал, кто виноват в падении ракеты на территории Польши.

Также сообщалось, что увеличилось количество жертв ракетной атаки 15 ноября.

Кроме того, Politeka.net писала, что Иран наконец наказали за поставку дронов россии.