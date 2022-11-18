Так, военнослужащий оккупационной армии РФ пожаловался на контрнаступление Вооруженных сил Украины, передает "Обозреватель".

Оккупант плачется, что тысячи украинцев (ВСУ) идут в контрнаступление, поэтому единственное, что осталось оккупантам - это бежать.

"Дамы и господа, мы уезжаем, потому что нас осталось **й да ни**я. КамАЗы наши у***вают. 8 тысяч хо*лов идут на нас. Немножечко отходим", – говорит оккупант.

На опубликованных кадрах можно увидеть перемещение российской военной техники, которая покидала правый берег Херсонщины.

Ранее сообщалось, что уже другой российский захватчик рассказал матери, что на Луганщине якобы воюют только иностранцы, а украинцев нет.

Аудиоперехват разговора окуупанта с матерью опубликовало Главное управление разведки.

Россиянин рассказал, что он находится недалеко от Кременной.

"Нас окружали вчера. Думал, в цепочку возьмут. Провалили оборону. Там сверкало все. А так как бы нормально".

Также оккупант добавил, что армия рф воюет не с украинцами.

"Тут украинцев уже нету: афроамериканцы, арабы, французы, канадцы, Финляндия, американцы", – сочинил захватчик.

Его мать насмотревшись пропагандистских телеканалов добавила: "Да-да, вся Европа, показывали вчера".

В конце путинский захватчик выдал "тебе привезти ухо афроамериканца, мам?".

Напомним, генсек НАТО сказал, кто виноват в падении ракеты на территории Польши.

Также сообщалось, что увеличилось количество жертв ракетной атаки 15 ноября.

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