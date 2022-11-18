Белорусский диктатор Александр Лукашенко поблагодарил Бога за уход "Макдоналдса" с белорусского рынка.

Так, Лукашенко призвал белорусов не бросаться на "заморское", а потреблять отечественную продукцию.

"Питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Некоторые начали ахать и охать, что Макдоналдс уходит. Я думаю "слава тебе Господи, что уходит". Но место Макдоналдса должны занять белорусы, никто иной", - заявил пособник путина.

Лукашенко добавил, что белорусы сами смогут приготовить бургер.

"У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата?", - резюмировал диктатор.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее стало известно, что белорусским пограничникам не понравилось украпление границі со стороны Украины.

Как сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси, Вооруженные силы Украины якобы "разрушают дороги" и "объекты инфраструктуры".

Пограничники Лукашенко даже обнародовали видео якобы с минированием.

"Очередной такой факт зафиксирован 9 ноября", - написали в ведомстве Беларуси.

Напомним, также сообщалось, что переговоры не остановят войну и Путин от Украины не отстанет.

Также сообщалось, что дан неутешительный прогноз - почему ракеты у россии не закончатся.

Кроме того, Politeka.net писала, что разведчики узнали, про что беларусь пітается договориться с Ираном.