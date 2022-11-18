Так, воины 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ заметили активность вражеских дронов в одной из недавно освобожденных территорий.
"Вражеские «птички» кружили постоянно по одной траектории", — говорится в сообщении.
Тогда разведка решила проверить, почему у врага такая заинтересованность в этом районе.
"Интуиция не подвела! Рядом, один за другим, стояло три российских танка. Оказывается, враг хотел вернуть оставленную им технику, когда спешно убегал от наших ВСУ", - говорится в сообщении.
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В итоге российские дроны были обнаружены и утилизированы, а техника принята на баланс бригады.
"То, что враг подготовил к уничтожению мирного населения и наших войск, теперь активно работает против него", - сообщили защитники Украины.
Напомним, также сообщалось, что жены оккупантов взвыли от безысходности и требуют вернуть мужей домой: "Наши родные - не расходный материал".
Также сообщалось, что дан неутешительный прогноз - почему ракеты у россии не закончатся.
Кроме того, Politeka.net писала, что разведчики узнали, про что беларусь пітается договориться с Ираном.