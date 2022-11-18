Бойцы теробороны ВСУ затрофеили российские танки, и в этом им помогли вражеские дроны.

Так, воины 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ заметили активность вражеских дронов в одной из недавно освобожденных территорий.

"Вражеские «птички» кружили постоянно по одной траектории", — говорится в сообщении.

Тогда разведка решила проверить, почему у врага такая заинтересованность в этом районе.

"Интуиция не подвела! Рядом, один за другим, стояло три российских танка. Оказывается, враг хотел вернуть оставленную им технику, когда спешно убегал от наших ВСУ", - говорится в сообщении.

В итоге российские дроны были обнаружены и утилизированы, а техника принята на баланс бригады.

"То, что враг подготовил к уничтожению мирного населения и наших войск, теперь активно работает против него", - сообщили защитники Украины.

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