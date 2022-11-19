Как сообщил губернатор Сергей Гайдай в эфире телемарафона, десантники максимально подготовлены.
"Это десантники, они максимально подготовлены, нормально могут воевать", - сказал глава области.
Также губернатор добавил, что они могут приостановить наступление ВСУ, но не остановить.
"Профессиональными действиями они могут притормозить наступление ВСУ, но остановить наших военных у них уже не получится", - добавил Гайдай.
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Ранее сообщалось, что уже другой российский захватчик рассказал матери, что на Луганщине якобы воюют только иностранцы, а украинцев нет.
Аудиоперехват разговора окуупанта с матерью опубликовало Главное управление разведки.
Россиянин рассказал, что он находится недалеко от Кременной.
"Нас окружали вчера. Думал, в цепочку возьмут. Провалили оборону. Там сверкало все. А так как бы нормально".
Также оккупант добавил, что армия рф воюет не с украинцами.
"Тут украинцев уже нету: афроамериканцы, арабы, французы, канадцы, Финляндия, американцы", – сочинил захватчик.
Его мать насмотревшись пропагандистских телеканалов добавила: "Да-да, вся Европа, показывали вчера".
В конце путинский захватчик выдал "тебе привезти ухо афроамериканца, мам?".
Напомним, генсек НАТО сказал, кто виноват в падении ракеты на территории Польши.
Также сообщалось, что увеличилось количество жертв ракетной атаки 15 ноября.
Кроме того, Politeka.net писала, что Иран наконец наказали за поставку дронов россии.