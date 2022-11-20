По словам снимавшего оккупанта в палатке стоит дикий холод и при этом сломаны все печки, передает российский телеграм-канал "База".

Так, видео записал мобилизованный из Кузбасса (юг Западной Сибири, РФ). По предварительной информации видео снято на полигоне одной из омских военных частей.

«Кровати сломаны, все разломано, воняет мочой, печек вообще нету, а на улице сегодня минус 25 градусов», - говорит путинский захватчик.

К слову, мобики из российского Томска взбунтовались против своих командиров.

По словам мобилизованных россиян, они находятся на полигоне с 26 октября.

Сперва им сообщили о зачислении в территориальную оборону, но потом оказалось, что их назначили в «штурмовики» прямо на фронт.

При этом, отметили "мобики", за две недели нахождения на полигоне они «даже автомата не держали».

«Нам офицеры врали в лицо, что мы тероборона. Оказалось, что мы стрелковое подразделение. Мы штурмовики, не тероборона. Мы автоматы не видели. Две недели автоматы в руках не держали. Как с такими офицерами воевать? Они продадут там же нас, на Украине», - жалуются путинские захватчики.

Напомним, также сообщалось, что переговоры не остановят войну и Путин от Украины не отстанет.

Также сообщалось, что дан неутешительный прогноз - почему ракеты у россии не закончатся.

Кроме того, Politeka.net писала, что разведчики узнали, про что беларусь пітается договориться с Ираном.