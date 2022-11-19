Как сообщает "Голос Америки", самолеты рф совершили "небезопасный и непрофессиональный облет" облет кораблей Североатлантического альянса - два истребителя приблизились к суднам НАТО на расстояние от 73 до 91 метра.

По данным Военно-морского командования НАТО, российские пилоты не отвечали на сообщения их военных.

"НАТО сочло взаимодействие небезопасным и непрофессиональным, поскольку оно проводилось в опасной зоне, которая была задействована для учений противовоздушной обороны, а также из-за высоты и близости самолетов. Взаимодействие увеличило риск просчетов, ошибок и несчастных случаев", – говорится в сообщении.

Также в альянсе добавили, что "НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы".

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда 16 ноября подчеркнул, что инцидент с упавшими ракетами на территорию Польши не был нападением на страну, а вероятнее всего – "несчастным случаем".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ракета не была украинской, однако позже добавил, что пока на 100% никто не знает, чья ракета упала в Польше во время массированного обстрела Украины 15 ноября.

Напомним, Венгрия пошла на сотрудничество с Ираном, который помогает обстреливать Украину: о чем договорились.

Как сообщала Politeka, Кремль хочет принудить Украину к переговорам с помощью обстрелов: Песков признался в преступлении.

Также Politeka писала, что Оккупанты открыли огонь по своим при отступлении: эпичное видео появилось в сети.