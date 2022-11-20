Так, в СБУ сообщают, что священослужитель оправдывал российскую агрессию. В СБУ сообщили, что он подготовил пропагандистские листовки.
В дальнейшем он планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии.
Глава епархии подготовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию восточных и южных районов Украины.
Сотрудники СБУ выяснили, что священнослужитель хранил "агитки" в подсобном помещении.
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Следователи сообщили фигуранту о подозрении по трем статьям Уголовного Кодекса Украины.
Ранее, по материалам украинской спецслужбы, митрополиту вручили подозрение по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств разоблаченных правонарушений.
Напомним, пропагандиста "русского мира" поймали на горячем в Закарпатье, кадры: "оправдывал агрессию рф и...".
Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.