СБУ в Винницкой области сообщило о подозрении местному митрополиту, руководителю одной из епархий УПЦ МП.

Так, в СБУ сообщают, что священослужитель оправдывал российскую агрессию. В СБУ сообщили, что он подготовил пропагандистские листовки.

В дальнейшем он планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии.

Глава епархии подготовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию восточных и южных районов Украины.

Сотрудники СБУ выяснили, что священнослужитель хранил "агитки" в подсобном помещении.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по трем статьям Уголовного Кодекса Украины.

Ранее, по материалам украинской спецслужбы, митрополиту вручили подозрение по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств разоблаченных правонарушений.

Напомним, пропагандиста "русского мира" поймали на горячем в Закарпатье, кадры: "оправдывал агрессию рф и...".

Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.