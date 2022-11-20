Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в подкасте Radio Lublin.
"Сегодня есть только один способ втянуть Польшу в войну – отвернуться от Украины. Если Польша ее не поддержит, она попадет в огромную зависимость от России, и тогда война придет к нам сама собой. Путин не остановится, пассивность будет для нас самоубийством", - цитируют польские СМИ Моравецкого.
Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал падение ракеты на территории его страны несчастным случаем, в котором виновата Россия.
К слову, Глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох дал комментарий относительно того, изменились ли отношения между Варшавой и Киевом после инцидента с ракетой.
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Так, Кумох ответил, что никакого повышенного напряжения между сторонами не было и заверил, что также не было резких обменов мнений между президентами стран.
"На Польшу не напали. В Польше произошел трагический случай. Конечно, вина лежит на России, поскольку она терроризирует Украину", — подчеркнул Кумох.
Напомним, что в НАТО назвали виновного в падении ракеты на территории Польши.
Также сообщалось, что Польша отгородится от росии высоким забором.
Кроме того, Politeka.net писала, что министр Резников четко высказался о ракете, которая упала в Польше.