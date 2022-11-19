Как сообщил офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко,зимняя кампания в Донецкой области будет горячей

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг пытается вести штурмовые действия днем ​​и ночью. На Бахмутском направлении бои продолжаются почти круглосуточно. Может быть час-два относительного перерыва, а затем снова бой. Враг пытается штурмовать наши позиции пехотой, - сообщил Ильенко.

Кроме того Ильенко заявил, что военное руководство рф гонит мобилизованных и зеков на позиции ВСУ.

"Все завалено трупами противника. Ситуация серьезная, продолжаются ожесточенные бои. Бахмут - это украинская крепость, которая держалась когда освобождали Харьковщину, когда освобождали Херсонщину, и сейчас продолжает держаться. Роль Бахмута огромна в войне, впереди много боев", - рассказал офицер батальона "Свобода".

Напомним, оккупанты перебросили на Луганщину "элитные войска", чем это грозит: "Они могут притормозить...".

Также сообщалось, что истребители рф устроили провокацию в зоне учений НАТО, в альянсе решили сгладить инцидент: "Не стремится к конфронтации".

Кроме того, Politeka.net писала, что смертельная игра в прятки закончится: что изменится на поле боя с приходом зимы.