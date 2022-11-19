Как сообщил офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко,зимняя кампания в Донецкой области будет горячей

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг пытается вести штурмовые действия днем ​​и ночью. На Бахмутском направлении бои продолжаются почти круглосуточно. Может быть час-два относительного перерыва, а затем снова бой. Враг пытается штурмовать наши позиции пехотой, - сообщил Ильенко.

российские военные армия рф оккупанты

Кроме того Ильенко заявил, что военное руководство рф гонит мобилизованных и зеков на позиции ВСУ.

Популярные статьи сейчас

"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности

ВСУ разбили оккупантов в Донецкой области, Генштаб сообщил об успехах: "По уточненной информации..."

"Осторожно": Украину накроет свирепый циклон со снегом и штормовым ветром, детали прогноза

Потап появился рядом с генералом Залужным в дырявом свитере: "Какие уставшие глаза..."

"Холостяк" Топольский признался, почему не нашел любовь в Майами, где проживает: "С американками чувствуется..."
Показать еще

"Все завалено трупами противника. Ситуация серьезная, продолжаются ожесточенные бои. Бахмут - это украинская крепость, которая держалась когда освобождали Харьковщину, когда освобождали Херсонщину, и сейчас продолжает держаться. Роль Бахмута огромна в войне, впереди много боев", - рассказал офицер батальона "Свобода".

Напомним, оккупанты перебросили на Луганщину "элитные войска", чем это грозит: "Они могут притормозить...".

Также сообщалось, что истребители рф устроили провокацию в зоне учений НАТО, в альянсе решили сгладить инцидент: "Не стремится к конфронтации".

Кроме того, Politeka.net писала, что смертельная игра в прятки закончится: что изменится на поле боя с приходом зимы.