Военнослужащие отдельного батальона морской пехоты вернулись из российского плена в Украину.

Об этом военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщают в Фейсбуке.

"Из российского плена освобождены трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины", - говорится в сообщении.

Освобожденным военнослужащим была оказана медицинская и психологическая помощь.

"Военно-морские силы Украины в очередной раз доказывают, что лозунг "Своих не бросаем" для нас не просто слова. Командование ВМС Украины и морской пехоты приветствуют вернувшихся из плена побратимов", - сообщили в ВМС Украины.

Ранее сообщалось, что путинский захватчик снял видео момента бегства армии рф из украинского Херсона.

Так, военнослужащий оккупационной армии РФ пожаловался на контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Оккупант плачется, что тысячи украинцев (ВСУ) идут в контрнаступление, поэтому единственное, что осталось оккупантам - это бежать.

"Дамы и господа, мы уезжаем. Немножечко отходим", – говорит оккупант.

На опубликованных кадрах можно увидеть перемещение российской военной техники, которая покидала правый берег Херсонщины.

Напомним, генсек НАТО сказал, кто виноват в падении ракеты на территории Польши.

Также сообщалось, что увеличилось количество жертв ракетной атаки 15 ноября.

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