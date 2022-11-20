В Минобороны Украины рассказали, когда может закончиться война и когда удастся вернуть Крым.

Свой прогноз озвучил в интервью Sky News замминистра обороны Владимир Гаврилов.

Так, в Минобороны Украины считают, что война может закончиться к концу весны, а Крым ВСУ смогут вернуть к концу декабря.

Кроме того Гаврилов оценил угрозу ядерного удара РФ по Украине как низкую, добавив, что даже если россияне решатся на такой шаг, то украинцы не перестанут бороться, "внутри украинского общества есть решение, что мы идем до конца".

"Да, это была бы драма. Для всех это будет одинаково - Бог знает какой сценарий - но это [прим. ред. тактический ядерный удар] не является угрозой, которая остановит нас от продолжения нашей борьбы", - сказал Гаврилов.

Переговоры с Кремлем, по мнению замминистра обороны, могут состояться только после того, как российские войска будут готовы оставить всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс.

Ранее сообщалось, что война может закончиться раньше, чем ВСУ освободят все оккупированные территории.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что война с Россией может закончиться раньше, чем ВСУ освободят территорию Украины военным путем. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Подоляк подчеркнул, что Украина в любом случае будет эффективно продвигаться на фронте. Также он прокомментировал, возможна ли полностью военная победа Украины в войне.

"Возможна ли полностью стопроцентная военная победа? Возможно, будет выглядеть чуточку иначе. Например, мы продвинемся в Луганской или Донецкой области, упадет крупный город, который восемь лет был оккупирован РФ, например, Луганск, после этого начнутся необратимые процессы – и в политических элитах РФ, и в обществе.

И таким образом война может закончиться раньше, чем мы военным путем будем все освобождать. Потому что будет освобождено оно по факту того, что Россия проиграла войну", - пояснил Подоляк.

Напомним, Венгрия пошла на сотрудничество с Ираном, который помогает обстреливать Украину: о чем договорились.

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