Ранее пограничная служба Финляндии предложила установить забор на части 1340-километровой границы Финляндии с Россией, чтобы помочь предотвратить масштабную нелегальную миграцию, сообщает "Радио Свобода".
Начальный участок ограждения длиной в три километра будет возведен на пункте пропуска в городе Иматра к лету 2023 года.
В октябре премьер Финляндии Санна Марин выразила уверенность в том, что возведение ограждения имеет "широкую поддержку в парламенте".
Ранее белорусские пограничники сообщили что Украина заминировала приграничные территории и взорвала мосты.
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Об этом в эфире белорусского канала СТВ заявил председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо.
"Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия границы инженерными заграждениями. Приграничье с Беларусью в Украине заминировано, практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны. Сейчас начинают взрывать все мосты на Волынском направлении. Все дороги непроездные", - заявил глава пограничного комитета Анатолий Лаппо.
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