В следующем году в Беларуси пройдут совместные российско-белорусские учения "Щит союза-2023".

Так, министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что страна не намерена вмешиваться в какие-либо конфликты. Об сообщает «Sputnik Беларусь».

В то же время, он в очередной раз подтвердил, что в 2023 году в Беларуси пройдут совместные российско-белорусские учения "Щит союза-2023".

Также он добавил, что армия диктатора Лукашенко пополнилась более чем шестью тысячами военнослужащих, которые приняли присягу.

Ранее стало известно, что белорусским пограничникам не понравилось украпление границы со стороны Украины.

Как сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси, Вооруженные силы Украины якобы "разрушают дороги" и "объекты инфраструктуры".

Пограничники Лукашенко даже обнародовали видео якобы с минированием.

"Очередной такой факт зафиксирован 9 ноября", - написали в ведомстве Беларуси.

Напомним, пограничники Лукашенко сообщили о напряженной ситуации на границе: "Украина взрывает все мосты".

Также сообщалось, что Литва заблокировала поезда с российской военной символикой, что известно: "отцепили пять вагонов и...".

Кроме того, Politeka.net писала, что беда настигла российских оккупантов в Беларуси, в Генштабе выдали первые подробности: "Особенно в районах...".