Одесские пограничники не пустили в Украину молдаванина, хранившего на телефоне картинки с российской пропагандой.

В Одесской области пограничники совместно с СБУ обнаружили любителя «русского мира», сообщает ДПСУ.

В своем телефоне гражданин Молдовы хранил фотографии вражеской символики и материалы пророссийского характера.

Иностранцу в пропуске через государственную границу было отказано, а въезд на территорию Украины запретили.

К слову, Финляндия в следующем году начнет возводить ограждение на границе с Россией.

Ранее пограничная служба Финляндии предложила установить забор на части 1340-километровой границы Финляндии с Россией, чтобы помочь предотвратить масштабную нелегальную миграцию.

Начальный участок ограждения длиной в три километра будет возведен на пункте пропуска в городе Иматра к лету 2023 года.

В октябре премьер Финляндии Санна Марин выразила уверенность в том, что возведение ограждения имеет "широкую поддержку в парламенте".

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