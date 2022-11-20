В Одесской области пограничники совместно с СБУ обнаружили любителя «русского мира», сообщает ДПСУ.
В своем телефоне гражданин Молдовы хранил фотографии вражеской символики и материалы пророссийского характера.
Иностранцу в пропуске через государственную границу было отказано, а въезд на территорию Украины запретили.
К слову, Финляндия в следующем году начнет возводить ограждение на границе с Россией.
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Ранее пограничная служба Финляндии предложила установить забор на части 1340-километровой границы Финляндии с Россией, чтобы помочь предотвратить масштабную нелегальную миграцию.
Начальный участок ограждения длиной в три километра будет возведен на пункте пропуска в городе Иматра к лету 2023 года.
В октябре премьер Финляндии Санна Марин выразила уверенность в том, что возведение ограждения имеет "широкую поддержку в парламенте".
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